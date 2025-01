Drogenhändler wirft Fahrrad auf Einsatzkräfte und flüchtet - Festnahme

Nr. 0155

Gestern Abend verletzte ein mutmaßlicher Drogenhändler bei seiner Festnahme in Kreuzberg einen Polizeibeamten. Gegen 18:30 Uhr konnten Einsatzkräfte einen Mann auf einem Fahrrad dabei beobachten, wie dieser nacheinander fremde Personen in der Falkensteinstraße ansprach und anschließend weiterfuhr. Die Einsatzkräfte entschlossen sich den 29-jährigen Fahrradfahrer an der Straßenkreuzung Görlitzer Straße/Cuvrystraße zu kontrollieren. Als ein Beamter den 29-Jährigen zum Anhalten aufforderte, stieg er von seinem Rad und schleuderte es unvermittelt auf ihn. Das Fahrrad traf den Beamten am Bein, woraufhin dieser stürzte. Er erlitt dabei Verletzungen an Knie, Schienbein, dem rechten Unterarm sowie dem rechten Handballen. Beim Fallen konnte er den 29-Jährigen ergreifen, welcher sich jedoch losriss und floh. Der mutmaßliche Drogenhändler konnte nach wenigen Schritten eingeholt und erneut ergriffen werden, woraufhin dieser nach dem gleichen Beamten schlug, ihn dabei im Gesicht verletzte und seine Flucht fortsetzte. Wenige Meter entfernt konnte der Tatverdächtige erneut eingeholt und zu Boden gebracht werden. Hier leistet der mutmaßliche Drogenhändler erneut Widerstand, konnte jedoch festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten augenscheinliche Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden werden. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Tatverdächtige zu einem Polizeiabschnitt gebracht und anschließen an das ermittelnde Fachkommissariat der Direktion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.