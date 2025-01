Seniorin umgestoßen und beraubt

Nr. 0153

Gestern Abend kam es in Weißensee zu einem schweren Raub. Nach den bisherigen Ermittlungen packte ein bislang unbekannter Mann in der Sulzfelder Straße auf dem dortigen Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus eine 84-jährige Frau an den Schultern und stieß sie zu Boden. Der mutmaßliche Räuber kniete sich über sie, schnitt mit einem Messer den Trageriemen ihrer Umhängetasche durch und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Buschallee. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände, ein Handy und ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Die Seniorin wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.