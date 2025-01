Von Jugendgruppe angegriffen und ausgeraubt

Nr. 0150

Gestern Abend sollen in Karlshorst vier Jugendliche einen Heranwachsenden angegriffen und ausgeraubt haben. Gegen 19.25 Uhr lief der 18-Jährige die Grimnitzstraße entlang, als Unbekannte ihn plötzlich von hinten gegen einen Zaun geschubst haben sollen. Als er versuchte zu flüchten, soll er schließlich zu Boden gestoßen und ihm dort mehrfach ins Gesicht getreten worden sein. Der 18-Jährige hielt den Angreifern sein Geld hin, in der Hoffnung, dass sie dann von ihm ablassen. Nachdem die Angreifer es an sich genommen hatten, sei er dennoch weitere Male getreten worden. Erst dann ließen sie von ihm ab. Ein couragierter Zeuge beobachtete den Angriff und half dem 18-Jährigen. Anschließend verfolgte er die flüchtende Jugendgruppe und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die vier 15- und 16-Jährigen fest und fanden bei ihnen auch das Geld des 18-Jährigen. Zur Feststellung ihrer Identitäten brachten die Einsatzkräfte sie zu einem Polizeiabschnitt, wo sie von ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Der 18-Jährige, der durch den Angriff Gesichtsverletzungen erlitt, wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein auf Jugenddelikte spezialisiertes Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).