Duo schlägt und tritt auf Mann ein

Nr. 0149

Zwei Männer schlugen und traten gestern Mittag auf einen anderen Mann in Alt-Hohenschönhausen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich die beiden 28-jährigen mutmaßlichen Täter, der 38-jährige spätere Verletzte und ein Zeuge gegen 12.30 Uhr auf der Wollenberger Straße. Zunächst soll es zu Streitigkeiten gekommen sein, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Die beiden Männer sollen dem 38-Jährigen dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Berliner Feuerwehr konnten offensichtliche Verletzungen an Kopf und Hand feststellen, zudem soll der Mann zeitweise das Bewusstsein verloren haben. Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten und Polizistinnen konnten die beiden Tatverdächtigen unweit des Tatortes antreffen. Beide wurden zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).