Bedrohung mit Messer in einer Unterkunft für Geflüchtete

Nr. 0148

Vergangene Nacht wurde die Polizei nach Westend alarmiert. Gegen 22.45 Uhr soll sich ein 17-Jähriger nach vorausgegangenem Hausverweis aufgrund von handgreiflichen Auseinandersetzungen mit anderen Jugendlichen unerlaubt Zutritt in eine Unterkunft für Geflüchtete in der Heerstraße verschafft haben. Ein gleichaltriger Freund des 17-Jährigen, der in der Einrichtung wohnt, habe ihm über ein geöffnetes Fenster den Zutritt ermöglicht. In Folge dessen soll der Verwiesene mehrere Bewohner mit einem Messer bedroht haben. Zwei 18-Jährigen und einem 57-Jährigen sei der Tatverdächtige hinterhergelaufen, um diese per Messerangriff zu verletzen. Die Verfolgten sollen sich letztlich durch Ausweichbewegungen retten und durch anschließende Flucht in Sicherheit bringen können. Der Angreifer soll während seines Aufenthalts in der Einrichtung ein Fenster und eine Tür beschädigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte suchten in der Unterkunft und deren Umgebung nach dem namentlich bekannten Tatverdächtigen, der vor Ergreifen der Flucht angekündigt haben soll, bei seiner Rückkehr ein Feuer zu legen. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Der 17-Jährige muss sich wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, versuchter gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen, Bedrohung und Sachbeschädigung in zwei Fällen verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts, ein Fachkommissariat sowie das örtliche Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führen die weiteren Ermittlungen.