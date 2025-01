Angriffe auf die Polizei

Nr. 0145

In der vergangenen Nacht entfachten bislang unbekannte Personen in Friedrichshain ein Feuer und griffen Einsatzkräfte an. Nach Zeugenaussagen schichteten gegen 1.15 Uhr mehrere vermummte Personen auf der Rigaer Straße mehrere Tannenbäume übereinander und setzten sie in Brand. Anwohnende alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zudem mehrere Vermummte auf den umliegenden Hausdächern. Da zu befürchten war, dass diese Gegenstände hinabwerfen würden, konnte sich die Feuerwehr dem Brand nicht nähern. Erst eine eintreffende, mit spezieller Schutzausrüstung ausgerüstete Einsatzhundertschaft, begab sich schließlich zum Feuer, wo sie gezielt mit Pyrotechnik angegriffen wurde. Nach rund einer Viertelstunde endete der Beschuss, sodass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten anschließend das Feuer löschten. Es wurden keine Einsatzkräfte verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen.