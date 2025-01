Ermittlungen nach Streitigkeiten an einer Schule

Nr. 0144

Nach Streitigkeiten zwischen einer Schülerin und einem Schüler bereits am vergangenen Dienstag dieser Woche, die sich an einer Schule in Friedenau zugetragen haben sollen, wurde die Polizei gestern Mittag dorthin gerufen. Es hatten sich aufgrund dieses Vorfalls zunächst etwa zehn schulfremde Personen vor der Schule versammelt. Als die Polizei eintraf, entfernten sich die Personen. In Absprache mit der Schulleitung wurde vereinbart, dass die Polizei kurze Zeit später die Schule erneut aufsucht. Als die Einsatzkräfte etwas später zurückkehrten, erhöhte sich trotz der Präsenz der Polizei die Anzahl von schulfremden Personen vor der Schule. Mehrere dieser Personen befanden sich an der Handjerystraße Ecke Isoldestraße, die zum Schulschluss den Schüler, der an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein soll, sowie dessen Freunde verbal angingen. Die Einsatzkräfte gingen dazwischen und forderten die Gruppen zu einem auch verbal gewaltfreien Austausch auf. Die Anzahl der beteiligten Personen und Schaulustigen wuchs auf etwa 80 bis 120 Personen an, so dass die Kräfte Verstärkung anforderten. Es kam offenbar zu keiner Aussprache der Gruppen und alle Personen wurden durch die Polizei zum Gehen aufgefordert, wobei die rivalisierenden Gruppen in unterschiedliche Richtung geschickt wurden.

Kurze Zeit später wurden Hilfeschreie aus der Isoldestraße vernommen, so dass die Kräfte erneut einschreiten mussten. Dort sei es zu Schubsereien und verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Als die nachgeforderten Kräfte eintrafen, beruhigte sich die Lage und die Personenanzahl verringerte sich. Ein Schüler wurde zu seinem Schutz zu seiner Wohnanschrift gebracht und dort seiner Mutter übergeben.

Wenige Minuten nach der Übergabe wurde die Polizei zu einem Supermarkt gerufen, der sich in der Nähe der Schule befindet. Dorthin war ein Schüler geflüchtet, der geschlagen und getreten worden sein soll. Ärztlich behandelt werden musste er nicht und es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dazu wurde noch in der Nähe des Supermarktes ein Tatverdächtiger festgenommen, der nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Durch Personal der Schule wurde in der Nähe der Schule in einem Gebüsch ein Schlagring gefunden und der Polizei übergeben. Er wurde sichergestellt und ein Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern an.

Aufgrund der Vorfälle befinden sich am heutigen Tage Polizeieinsatzkräfte an der Schule.