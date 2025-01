Mitarbeiter von Krankentransportunternehmen bedroht und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0143

Gestern Abend kam es in Lichtenberg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, fremdenfeindlichen Beleidigung und einer Sachbeschädigung. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhren zwei Mitarbeiter eines Krankentransportunternehmens im Alter von 25 und 26 Jahren in ihrem Dienstfahrzeug gegen 21.30 Uhr die Bornitzstraße. Ein bislang unbekannter Mann soll durch Winken am Straßenrand auf sich aufmerksam gemacht haben und bewegte die Besatzung des Krankentransporters so zum Anhalten. Die beiden Mitarbeiter sollen aus dem Fahrzeug gestiegen sein und den Mann gefragt haben, ob es ein Problem gäbe. Dieser soll daraufhin unvermittelt angefangen haben, die Männer fremdenfeindlich zu beleidigen. Weiterhin soll er angedroht haben, seine zwei mitgeführten Hunde auf den 25- und 26-Jährigen zu hetzen. Die beiden Mitarbeiter flüchteten daraufhin in ihr Fahrzeug. Im Anschluss schlug der unbekannte Mann mit der Hundeleine auf den Transporter ein und beschädigte ihn damit. Danach entfernte sich der Unbekannte in Richtung Ruschestraße. Die weiteren Ermittlungen hat ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Nord) übernommen.