Bilanzmeldung zur Spontanversammlung „Krieg stoppen!“ am 15. Januar 2025

Nr. 0142

Anlässlich des gestern ausgehandelten Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas betreute die Polizei Berlin am gestrigen Abend eine Spontankundgebung mit Nahostbezug in Neukölln. Gegen 18 Uhr fanden sich auf der Sonnenallee etwa 50 Personen zusammen, um die neuesten weltpolitischen Entwicklungen zu feiern. Knapp eine Stunde später wurde eine Spontankundgebung unter dem Titel „Krieg stoppen!“ auf dem Hermannplatz angezeigt. Nachdem die Versammlung zunächst einen überwiegend friedlichen Charakter aufwies, kam es im weiteren Verlauf zu wiederholten verfassungswidrigen Ausrufen.

Gegen 20.20 Uhr kam es zur Zündung eines pyrotechnischen Gegenstands aus einem Fahrzeug heraus. Zwei Polizeibeamte erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Die Versammlungsleitung wurde aufgefordert, auf die Teilnehmenden einzuwirken. Gegen 21 Uhr wurden wiederum Parolen durch eine Vielzahl von Personen gerufen. Gegen 21.20 Uhr teilte die Versammlungsleitung der Polizeiführung mit, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Teilnehmenden habe.

Gegen 21.30 Uhr wurde die Auflösung der Versammlung angeordnet, welche in der Spitze auf rund 150 Teilnehmende angewachsen war. In der Folge verließen die Personen nach und nach den Hermannplatz in Richtung Sonnenallee. Gegen 22 Uhr konnte ein normales Straßenbild festgestellt werden. Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt. Es kam zu sechs freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Die beiden Polizeibeamten, die Atemwegsreizungen erlitten hatten, verblieben im Dienst.