Diebstahlsversuch mit Abschleppwagen – Festnahme

Nr. 0140

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte zwei Männer in Neukölln vorläufig fest, die offenbar mit einem Abschleppwagen ein Auto stehlen wollten. Gegen 19.40 Uhr riefen aufmerksame Mitarbeitende des Ordnungsamts die Polizei in die Teupitzer Straße. Dort hatten sie zuvor beobachtet, dass ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger mit einem Abschleppwagen neben einen geparkten Renault gefahren waren. Einer der Männer sei daraufhin ausgestiegen, habe sich zuerst an einer Tür des Renault und dann im Fahrzeuginneren zu schaffen gemacht. Anschließend sei er zum Abschleppwagen zurückgekehrt. Dann habe es am vorderen Radkasten des Renault Funkenschlag gegeben. Die Ordnungsamtskräfte riefen eine weitere Ordnungsamtsstreife, baten die beiden Männer aus dem Abschleppwagen zur Kontrolle ihrer Dokumente aus dem Fahrzeug und hielten sie bis zum Eintreffen ebenfalls alarmierter Polizeikräfte fest. Diese nahmen den 20- und 22-Jährigen fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Bremsschlauch und eine Antriebswelle des Renault durchtrennt und an dem Fahrzeug eine Abschleppöse angebracht worden waren. Außerdem fanden die Einsatzkräfte Trennschleifer und weiteres Werkzeug in dem Abschleppfahrzeug und beschlagnahmten alles. Die beiden Männer wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht, dort erkennungsdienstlich behandelt und von dort an die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.