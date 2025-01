Festnahme nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Nr. 0136

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Biesdorf einen Autofahrer nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen fest. Gegen 22.30 Uhr fiel Zivilkräften in der Allee der Kosmonauten ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen auf, das von der Poelchaustraße Richtung Eitelstraße fuhr. Noch bevor es zu einer Kontrolle kommen konnte, flüchtete der Fahrer in das anliegende Wohnviertel. Dort passierte er mehrere Kreuzungen mit stark überhöhter Geschwindigkeit, ohne abzubremsen. Auch die vorfahrtberechtigte Oberfeldstraße wurde ohne anzuhalten überquert, sodass andere Fahrzeuge bremsen mussten. Obwohl das Blaulicht des hinter dem Fahrzeug befindlichen Einsatzfahrzeuges eingeschaltet war, fuhr der Fahrer in rücksichtsloser Weise weiter und entzog sich einer Kontrolle. Erst auf einem Parkplatz im Kornmandelweg endete die Flucht, weil der Fahrer dort von einem ausparkenden Fahrzeug blockiert wurde. Einsatzkräfte nahmen den am Steuer sitzenden 18-Jährigen fest. Er gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen, die Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen und das Fahrzeug nicht versichert zu haben. Außerdem habe er Drogen konsumiert. Der Heranwachsende kam in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und ihm wurde Blut abgenommen. Anschließend durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Die drei 16- bis 18-Jährigen, die mit dem Fahrer im Fahrzeug saßen, wurden entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).