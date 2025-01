E-Scooter-Fahrerin nach Unfall mit Lkw im Krankenhaus

Nr. 0137

Gestern Nachmittag kam es in Weißensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überholte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15.50 Uhr eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin auf der Berliner Allee Richtung Langhansstraße. Dabei streifte er die Frau, die daraufhin stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Oberkörper und an der Schulter Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen.