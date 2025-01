Brennender Wohnwagen beschädigt drei weitere Fahrzeuge

Nr. 0135

Gestern Nachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Wohnwagen in Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Anwohner gegen 16.30 Uhr einen Wohnwagen, der auf einem Parkplatz in der Franz-Künstler-Straße in Flammen stand. Ein Halter konnte seinen danebenstehenden BMW noch rechtzeitig zur Seite fahren, um weitere Schäden zu verhindern. Nachdem die alarmierten Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr den Wohnwagen gelöscht hatten, stellten Einsatzkräfte neben dem beschädigten BMW noch zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, einen Transporter und einen Ford, fest. Bei den weniger beschädigten Fahrzeugen, dem BMW und dem Transporter, konnten hitzebedingte Verformungen von Kunststoffteilen an Front und Heck festgestellt werden. Bei dem stärker beschädigten Ford wurde die gesamte Beifahrerseite durch die Hitzeentwicklung beschädigt, sodass Kunststoffteile schmolzen und die Scheiben geborsten waren. Der Wohnwagen brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.