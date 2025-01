Rettungskräfte beim Rettungseinsatz mit Pyrotechnik beschossen – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0134

Am Montag, den 30. Dezember 2024, gegen 21:30 Uhr kam es in der Lipschitzallee 50 in Berlin-Gropiusstadt auf dem dortigem LIDL-Parkplatz zu einem tätlichen Angriff auf einen Rettungs- und Notarztwagen, deren Besatzung gerade einen verletzten Jugendlichen versorgte. Während der Versorgung des Patienten kam es zu diversen Angriffen mittels Pyrotechnik auf die Fahrzeuge der Feuerwehr, wodurch die Behandlung gestört und erschwert wurde. Als ein Kollege der Feuerwehr, welcher deutlich anhand seiner Uniform als Rettungssanitäter zu erkennen war, aus dem Fahrzeug ausstieg, habe dieser zwei unbekannte Tatverdächtige wahrgenommen, welche gezielt Pyrotechnik auf den RTW warfen. Nachdem der Rettungssanitäter die Tatverdächtigen aufforderte dies zu unterlassen, haben diese gezielt eine Feuerwerksrakete auf den Geschädigten abgefeuert, welche kurz vor seinem Gesicht detonierte. Unbekannt gebliebene Passanten seien auf die Situation aufmerksam geworden und auf die Tatverdächtigen zugegangen, die sich dann fluchtartig vom Ort entfernten. Auch Anwohner sollen die Situation beobachtet haben.

Wer hat den Angriff auf die Feuerwehr am 30. Dezember 2024 beobachtet?

Wer kann Angaben zum Tathergang machen?

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen?

Wer kann Angaben zu den Zeugen machen, die die Tatverdächtigen angesprochen haben?

Hinweise richten Sie bitte an das Jugendkommissariat der Direktion 4 unter der Telefonnummer (030)4664-473320, per E-Mail an dir4k33@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.