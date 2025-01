Radfahrer gestürzt und verstorben

Nr. 0133

Gestern Vormittag ereignete sich in Pankow ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Fahrradfahrer verstarb. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 56-jährige Radfahrer gegen 10.30 Uhr die Prenzlauer Promenade in Richtung S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf, als er kurz hinter der Kreuzung zur Granitzstraße/Rothenbachstraße stürzte. Dabei erlitt der Mann, der keinen Helm trug, Verletzungen am Kopf. Zunächst noch ansprechbar, verlor er kurze Zeit später das Bewusstsein und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch alarmierte Rettungskräfte noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.