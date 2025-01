Fremdenfeindliche Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nr. 0131

Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Gesundbrunnen fremdenfeindlich beleidigt und bedroht. Gegen 17 Uhr soll eine 39-Jährige mit Ihrem Kleinkind auf dem Arm auf dem Gehweg der Pankstraße von einem 49-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt und bedroht worden sein. Die Frau alarmierte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Pankstraße überprüfen. Dabei stelle sich heraus, dass nach dem Mann durch die Ausländerbehörde Hamburg gefahndet wird, da er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Daraufhin wurde der 49-Jährige für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Eine Atemalkoholmessung am Ort ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der Tatverdächtige zeigt sich während der gesamten Zeit renitent und widersetzte sich erheblich. Während der körperlichen Durchsuchungsmaßnahmen ließ er sich fallen und brach damit einem Mitarbeiter des Polizeigewahrsams den Knöchel und das Wadenbein. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Mitarbeiter für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.