Drei Festnahmen nach schwerem Bandendiebstahl mit Waffen

Nr. 0130

In der vergangenen Nacht konnten Einsatzkräfte der Abschnitte 22, 23 und 24 der Polizei Berlin im Ortsteil Falkenhagener Feld eine Frau und zwei Männer nach einem Autodiebstahl festnehmen. Gegen 1.45 Uhr fiel zivilen Einsatzkräften des Abschnitts 22 ein Audi mit drei Personen, zwei Männern und einer Frau, in der Charlottenburger Chaussee auf. Sie folgten dem Fahrzeug über mehrere Straßenzüge in Richtung Spandau. In der Kisselnallee konnten die Beamtinnen und Beamten beobachten, wie der Audi in einer Einfahrt abgestellt wurde und sich zwei Personen einem geparkten, weißen Kleinwagen Fiat näherten und diesen gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf fuhren beiden Fahrzeuge in Richtung Pionierstraße und konnten dort von Beamtinnen und Beamten in Dienstfahrzeugen angehalten werden. Einer der männlichen Insassen des Kleinwagens versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Hohenzollernring. Zwei Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 27-jährigen Mann, der in Lübeck zur Fahndung für eine Strafvollstreckung ausgeschrieben ist, festnehmen. Der zweite männliche Insasse im Alter von 28-Jahren wurde auf dem Beifahrersitz des Kleinwagens festgenommen. Da sich der mutmaßliche Autodieb erheblich zu Wehr setzte, wurde ein Polizist bei der Festnahme am Knie und an der Hand verletzt. Die 28-Jahre alte Fahrerin des Audis brach im Rahmen der Anhaltesituation mit ihrem Audi aus und rammte dabei ein Polizeifahrzeug. Ein im Dienstfahrzeug befindlicher Polizist wurde dadurch am Rücken und am Arm verletzt. Die Frau konnte auf dem Hohenzhollernring von einer Beamtin und einem Beamten in einem zivilen Einsatzfahrzeug gestoppt und festgenommen werden. Die drei Tatverdächtigen wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) eingeliefert. Im Laufe des morgigen Tages soll das Trio einem Haftrichter vorgeführt werden. Es wurden bei den Tatverdächtigen unter anderem ein Schlagring und Tierabwehrspray aufgefunden und beschlagnahmt. Der Audi der 28-Jährigen wurde ebenfalls beschlagnahmt und der entwendete Kleinwagen konnte seinem rechtmässigen Besitzer zurückgegeben werden.