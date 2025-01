Durchsuchungsmaßnahmen wegen Zündens eines pyrotechnischen Gegenstandes

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0129

Heute Morgen durchsuchten Kräfte der Polizei Berlin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zwei Wohnungen wegen des Zündens eines möglicherweise illegalen und in Deutschland nicht frei verkäuflichen pyrotechnischen Gegenstands – wohl einer sogenannten „Kugelbombe“ – in der vergangenen Silvesternacht auf dem Emstaler Platz in Tegel.

Ermittelt wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Tatverdächtig ist – auch dank bislang acht über das Hinweisportal der Polizei eingegangener Hinweise von Zeuginnen und Zeugen – ein 17-Jähriger. Durchsucht wurde an seiner Wohnanschrift und bei einem Zeugen in Tegel.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, am 1. Januar 2025, gegen 0.30 Uhr den pyrotechnischen Gegenstand in einem Abschussrohr aus Glasfaserkunststoff gezündet zu haben, welches nach der Zündung umfiel. Die mutmaßliche Kugelbombe ist dadurch quer über den Platz geschossen worden und verletzte dabei den Siebenjährigen lebensgefährlich. Das Kind musste bislang mehrmals operiert werden. Ein 41 Jahre alter Mann erlitt Bein- und Handverletzungen, die ebenfalls mehrfach operiert werden mussten. In beiden Fällen sind bleibende gesundheitliche Schäden zu erwarten.

Die Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von illegaler Pyrotechnik in geringer Stückzahl sowie weiteren Beweismitteln. Die Auswertungen der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf Nr. 0041 vom 3. Januar 2025: Polizei bittet um Mithilfe zu den Vorfällen in der Silvesternacht

Für Hinweise und Tatbeobachtungen zu den Ereignissen in der Silvesternacht hat das Landeskriminalamt Berlin ein Hinweisportal eingerichtet: https://be.hinweisportal.de/~portal/de/select

In der Silvesternacht 2024/2025 war gegen 0.30 Uhr auf dem Emstaler Platz Höhe Bottroper Weg ein pyrotechnischer Gegenstand inmitten einer Menschenmenge explodiert und hatte mehrere Personen, darunter ein Kind, verletzt.

Die Fragen der Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Wer hat Videoaufnahmen des Vorfalls gefertigt und kann diese zur Verfügung stellen?

Erstmeldung Nr. 0014 vom 1. Januar 2025: Bilanz zum Jahreswechsel 2024/2025

Gegen 0.30 Uhr detonierte im Bottroper Weg in Tegel ein pyrotechnischer Gegenstand, bei dem es sich nach den derzeitigen Ermittlungen um eine sogenannte Kugelbombe gehandelt haben soll. Ein Siebenjähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Ein 41-Jähriger erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Sechs weitere Personen, darunter drei Kinder im Alter von zweimal neun und einmal zwölf Jahren, eine 15-Jährige und zwei Erwachsene im Alter von 22 und 44 Jahren, wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für die Bearbeitung von Sprengstoffdelikten dauern an.