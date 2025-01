Zwei Festnahmen nach versuchtem Autodiebstahl

Nr. 0128

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Charlottenburg-Nord zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Gegen 21. 30 Uhr wurden zivile Einsatzkräfte des Abschnitts 17 auf einen Renault Clio aufmerksam, der mit zwei männlichen Personen besetzt war und im Bereich des Bürgerparks und der Leonhard-Frank-Straße in Niederschönhausen umherfuhr. Die Beamtinnen und Beamten folgten dem Fahrzeug bis in den Klausingring.

Der Renault wurde geparkt und die beiden Männer im Alter von 44 und 46 Jahren begaben sich zu Fuß in die Bernhard-Lichtenberg-Straße. Dort öffnete der 44-Jährige gewaltsam einen geparkten Transporter und stieg auf der Fahrerseite ein. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Autodieb im Fahrzeug widerstandlos festnehmen. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten diverse Tatgegenstände unter anderem eine Metallsäge. Sein 46-jähriger Komplize konnte ebenfalls in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die beiden Männer wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) eingeliefert. Im Laufe des heutigen Tages werden die beiden Tatverdächtigen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Es wurden umfangreiches Beweismaterial zum Entwenden von Kfz sowie das Täterfahrzeug beschlagnahmt.