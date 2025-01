Überfall auf Seniorin

Nr. 0125

Gestern Nachmittag wurde in Alt-Hohenschönhausen eine Seniorin überfallen. Hierbei soll eine unbekannte Person gegen 17.15 Uhr einer 77-jährigen Frau in der Konrad-Wolf-Straße die Sporttasche geraubt haben. Ein Zeuge fand die Dame bewusstlos mit dem Gesicht auf dem Boden liegend und alarmierte die Polizei. Die Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Sie erlitt einen Schädelbruch sowie eine Stauchung der Halswirbelsäule. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).