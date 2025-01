Zwei mutmaßliche Graffitisprayer festgenommen

Nr. 0124

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 zwei mutmaßliche Graffitisprayer in Adlershof fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren gegen 19 Uhr die Fußgängerbrücke an der Wagner-Régeny-Allee beschmiert haben. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und alarmierte die Polizeikräfte. Die Beamten nahmen die Beiden in der Nähe des Tatortes fest und fanden bei der anschließenden Durchsuchung mehrere Spraydosen in den mitgeführten Rucksäcken und Taschen. Nach einer Personalienfeststellung kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.