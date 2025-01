Festnahme nach Geschäftseinbruch

Nr. 0123

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Witzleben einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 23.25 Uhr einen Mann dabei, wie er in der Kantstraße an den Eingangstüren zweier Friseurläden hantiert haben soll. Alarmierte zivile Polizeikräfte machten ihn aus und beobachten ihn weiter. Der 34-Jährige versuchte nunmehr in ein Café einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, setzte er seinen Weg in Richtung U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße fort. Dort nahmen ihn die Zivilkräfte fest. Bei ihm fanden sie Einbruchswerkzeug in Form eines großen Schraubendrehers. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige in einen der Friseurläden einbrach und dort Geld stahl. Er wurde für ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in Gewahrsam genommen. Dieses führt die weiteren Ermittlungen.