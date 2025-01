Drei Verletzte nach Wohnungsbrand

Nr. 0121

Polizei und Feuerwehr rückten in der vergangenen Nacht nach Moabit aus. Gegen 1.10 Uhr stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stephanstraße in Brand. Drei in der Brandwohnung befindliche Männer konnten sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten und erlitten dabei Brand-, Sturz- und Rauchgasverletzungen. Die Männer im Alter von zweimal 20 und 32 Jahren wurden zu weiteren Behandlungen stationär in Krankenhäuser gebracht. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. Während des Einsatzes wurde die Stephanstraße zwischen Rathenower Straße und Havelberger Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.