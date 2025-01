Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0120

Heute früh kam es im Ortsteil Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 5.15 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem BMW auf der Lindauer Allee Richtung Ollenhauerstraße. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Skoda auf der Roedernallee Richtung Teichstraße, um nach links auf die Lindauer Allee abzubiegen. Im Kreuzungsbereich der Roedernallee/Lindauer Allee/Teichstraße stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzten sich der 47-Jährige und sein 35-jähriger Beifahrer. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurden. Die Beschädigungen am Skoda waren so stark, dass dieser nicht mehr fahrfähig war. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls und zu der Frage, welche Farben die Ampeln für beide Fahrzeuge zeigten, übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).