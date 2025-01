Mutmaßlicher Autodieb nach Flucht festgenommen

Nr. 0117

Gestern Mittag konnte ein mutmaßlicher Autodieb in Schöneberg festgenommen werden. Einsatzkräfte des örtlich zuständigen Polizeiabschnitts entschlossen sich gegen 12.30 Uhr einen Audi-Fahrer in der Dominicusstraße zu überprüfen, nachdem sie eine geöffnete Bierflasche durch die Seitenscheibe in der Mittelkonsole des Autos feststellten. Als die Einsatzkräfte das Stoppsignal einschalteten, flüchtete der 30-jährige Autofahrer. An der Kreuzung Fritz-Elsas-Straße/Hewaldstraße verlor der Flüchtende die Kontrolle über den Audi und überfuhr einen Poller auf dem Gehweg. Verletzt wurde niemand. Anschließend flüchtete er weiter zu Fuß auf der Hewaldstraße und versteckte sich in einem Gebüsch. Anwesende Passanten wiesen die verfolgenden Polizisten auf das Versteck hin, woraufhin der Fahrer festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Tatverdächtigen fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Audi aufgrund eines Diebstahles bereits gesucht wurde. Der mutmaßliche Autodieb wurde zur Durchführung einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung einem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Anschließend wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übergeben. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Diebstahl eines Kraftfahrzeuges, des Fahrens ohne Führerscheins, des illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens unter berauschenden Mitteln dauern an.