Sprayer besprühen U-Bahn – Festnahme

Nr. 0116

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte der Polizei drei mutmaßliche Graffitisprayer in Charlottenburg fest. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll das Trio gegen 22.30 Uhr vier Waggons einer U-Bahn in der Wendeanlage des U-Bahnhofes Uhlandstraße über eine Fläche von ca. 70 qm besprüht haben. Anschließend sollen sie die Wendeanlage über einen Notausgang zum Kurfürstendamm verlassen haben. Die alarmierten Polizisten und Polizistinnen konnte die drei mutmaßlichen Täter auf dem Gehweg feststellen, welche durch den Sicherheitsdienst der BVG verfolgt wurden. Als die Männer im Alter von zwei Mal 25 und einmal 29 Jahren auf die Einsatzkräfte aufmerksam wurden, flüchtete der 29-Jährige und konnte nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Die beiden 25-Jährigen ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei einem der beiden 25-Jährigen sowie bei dem 29-Jährigen konnten Spraydosen aufgefunden werden. Bei allen drei Tatverdächtigen konnten Farbspritzer auf der Kleidung festgestellt werden. Während ein 25-Jähriger vor Ort entlassen wurde, wurden die beiden anderen zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.