Mann nach Geldabhebung ausgeraubt und verletzt

Nr. 0113

Gestern Abend überfielen mindestens fünf Personen einen Mann in Neukölln. Gegen 20.25 Uhr erschien der 24-jährige Geschädigte im Beisein zweier Zeugen auf dem Polizeiabschnitt 54. Der 24-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und Stichverletzungen im Oberkörper auf, sodass er von Polizeimitarbeitern erstversorgt werden musste. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Zeugen gaben an, dass sie gegen 18.30 Uhr vermutlich fünf bis sechs Personen beobachteten, wie sie auf den 24-Jährigen in der Reuterstraße Ecke Sonnenallee am Boden einschlugen. Als sich die beiden Zeugen näherten, sollen die mutmaßlichen Täter geflüchtet sein. Sie halfen dem Verletzten auf und brachten ihn zum Polizeiabschnitt 54.

Im Krankenhaus konnte der 24-Jährige von Polizeikräften der Kriminalpolizei befragt werden.

Er gab an, dass er eine hohe Bargeldsumme von der Bank abgehoben habe. Anschließend habe er sich mit einem 25-jährigen Bekannten getroffen, als plötzlich mindestens fünf weitere Personen auf dem Gehweg der Reuterstraße Ecke Donaustraße erschienen und Geld von ihm gefordert hätten. Als der 24-Jährige der Forderung nicht nachgekommen sei, habe einer der Täter ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen, sein Begleiter hätten ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ein dritter Täter soll ihm mit einem Rasiermesser Verletzungen im Gesicht hinzugefügt haben. Ein vierter Täter habe ihn dann zu Boden gebracht wo man ihm soll anschließend das zuvor abgehobene Geld aus der Hosentasche entnommen habe. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund seiner Verletzungen verblieb der 24-Jährige zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Tatumständen, wurden von einem Fachkommissariat für Raubdelikte der Direktion 5 (City) übernommen.