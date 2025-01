Radbolzen an Rettungswagen gelockert

Nr. 0112

Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt seit gestern Nachmittag wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Besatzung eines Rettungswagens bemerkte auf der Fahrt zu einem Krankenhaus in der Großen Hamburger Straße gegen 17.15 Uhr auffällige Fahrgeräusche. Bei der Überprüfung am Krankenhaus stellten sie fest, dass mehrere Bolzen an einem Vorderrad durch Unbekannte gelockert worden waren. Die Ermittlungen dauern an.