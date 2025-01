Nr. 0111

Zwei Männer wurden heute früh in Kreuzberg festgenommen, nachdem sie Mitarbeitende des BVG-Ordnungsdienstes angegriffen und beleidigt hatten. Nach ersten Erkenntnissen trafen die beiden Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes die beiden 25 Jahre alten Männer rauchend und ohne Fahrscheine gegen 6.30 Uhr in einer U-Bahn der Linie U8 in Richtung Hermannstraße an. Sie sollen die Herausgabe ihrer Personaldokumente verweigert und die beiden 43 und 53 Jahre alten Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes nach Verlassen der U-Bahn am Bahnhof Schönleinstraße getreten, bespuckt und beleidigt haben. Hinzugerufene Kräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen die Tatverdächtigen fest. Im Polizeigewahrsam mussten sich beide einer Feststellung ihrer Identität und einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurden sie an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes erlitten Schmerzen und wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben, nachdem sie vom Dienst abgetreten waren. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.