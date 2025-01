Festnahme nach Einbruchsversuch

Nr. 0110

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Einbrecher im Ortsteil Märkisches Viertel fest. Nach bisherigem Kenntnisstand fielen einem Zeugen kurz vor 20 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Eichhorster Weg drei Unbekannte auf, die sich an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Als sie ihn bemerkten, flüchteten sie aus dem Haus. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen im Alter von 18 Jahren fest. Er hatte mutmaßliches Einbruchswerkzeug in Form einer Brechstange dabei, das beschlagnahmt wurde. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.