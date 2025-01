Taxifahrer und Fahrgast bei Auffahrunfall verletzt

Nr. 0109

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Taxifahrer und sein Fahrgast verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 26-Jährige gegen 19.10 Uhr an der Ampelkreuzung Petersburger Straße/Straßmannstraße anfahren. Dabei fuhr sie auf das vor ihr stehende Taxi auf. Der 39-jährige Taxifahrer musste von der Berliner Feuerwehr mit Spezialgeräten aus seinem Wagen befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall eine Rückenverletzung und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 34 Jahre alte Fahrgast klagte über Schmerzen. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.