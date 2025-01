Duo überfällt Apothekerin und greift Zeugen an

Nr. 0107

Gestern Abend überfielen zwei Unbekannte eine Apothekerin in Buckow. Gegen 18.30 Uhr sollen zwei Maskierte die Apotheke am Buckower Damm betreten und von der Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Während sich die Tatverdächtigen mit der Kasse beschäftigten, flüchtete die 61-Jährige aus der Apotheke, um nach Hilfe zu rufen. Als das Duo mit erbeutetem Bargeld die Flucht ergreifen wollte, wurde es zunächst von einem zu Hilfe geeilten Zeugen gestellt. Nachdem einer der mutmaßlichen Räuber den 36-Jährigen mit Reizstoff besprüht hatte, gelang dem Duo die Flucht. Durch den Angriff erlitt der 36-Jährige Reizungen der Schleimhäute. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn ambulant am Ort. Die Apothekerin blieb unverletzt. Da es sich nach den Personenbeschreibungen bei den Tatverdächtigen um Jugendliche oder junge Männer handeln soll, ermittelt nun ein Jugendkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.