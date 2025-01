Paketzusteller überfallen

Nr. 0106

Gestern Nachmittag wurde ein Paketzusteller in Charlottenburg überfallen. Gegen 17.30 Uhr soll der 27-Jährige mehrere Pakete aus dem geparkten Lieferwagen in einen Laden in der Roscherstraße gebracht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Aussagen eines Zeugen stürmten mehrere maskierte Personen aus einem Carsharing-Fahrzeug auf den Paketboten zu und schlugen ihm ins Gesicht. Hierbei sollen die Angreifer Teleskopschlagstöcke und Elektroschockgeräte mitgeführt haben. Sie sollen den Transporter geöffnet und etwa ein Dutzend Pakete entwendet haben, bevor sie mit dem schwarzen Audi flüchteten. Der 27-Jährige erlitt Nasenbluten, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung am Ort. Die alarmierten Einsatzkräfte veranlassten die Sicherung von Videoaufnahmen. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.