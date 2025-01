Sachbeschädigung am Bundesministerium des Innern und für Heimat

Nr. 0105

Gestern Abend kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Bundesministeriums des Innern und für Heimat in Moabit. Gegen 21.15 Uhr erschien dort in der Straße Alt-Moabit ein 48 Jahre alter Mann, der sich zu den Ereignissen in Gaza äußerte und den Bundeskanzler sprechen wollte. Die Diensthabenden verwiesen ihn des Gebäudes. Daraufhin warf der 48-Jährige einen Pflasterstein gegen das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann fest und übergaben ihn anschließend an die Polizei Berlin. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und in einer Polizeidienststelle wurden die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Eine Übernahme der Ermittlungen durch den Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes wird geprüft.