Nach Streit im Straßenverkehr – Paketzusteller mit Schreckschusswaffe bedroht

Nr. 0104

Gestern Nachmittag bedrohte ein Mann einen Paketzusteller in Marzahn mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 15.20 Uhr soll es in der Luise-Zietz-Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 41-jährigen Autofahrer und dem 38-jährigen Fahrer eines Paketlieferdienstes gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge begab sich der 41-Jährige in der Folge an die Fahrertür des Paketboten, drückte eine Schreckschusswaffe gegen die Scheibe und bedrohte den Fahrer. Anschließend entfernte er sich mit seinem Wagen vom Ort. Der 38-Jährige stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von alarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Alarmierte Einsatzkräfte ermittelten die Wohnanschrift des Tatverdächtigen und nahmen ihn dort fest. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung beschlagnahmten sie den Führerschein und die Schreckschusswaffe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten stellten sie außerdem den kleinen Waffenschein, den der 41-Jährige bei sich hatte, sicher. Danach ging es für den Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam, das er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen durfte. Das örtliche Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen.