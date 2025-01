Festnahme nach Diebstahl aus einem Pkw

Nr. 0103

Zeugen riefen in der vergangenen Nacht die Polizei, während sie einen mutmaßlichen Diebstahl aus einem Pkw in Tiergarten beobachteten. Gegen 2.30 Uhr hatten die beiden Zeugen ein lautes Geräusch vernommen und anschließend gesehen, wie ein 32 Jahre alter Mann in den in der Straße Am Karlsbad geparkten Mazda eindrang und diesen mit Gegenstände in den Händen wieder verließ. Einsatzkräfte des Abschnitts 28 nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts fest. Sie stellten bei ihm Werkzeug und Beute sicher. Die entwendeten Gegenstände konnten später der Besitzerin zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige musste sich im Polizeigewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.