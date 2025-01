Unfallbeteiligter bringt Verletzten ins Krankenhaus und entfernt sich

Nr. 0102

Gestern Abend flüchtete ein Beteiligter nach einem Verkehrsunfall in Neukölln. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 66-Jähriger gegen 18.10 Uhr die Fußgängerfurt der Hermannstraße Ecke Delbrückstraße bei Grün überqueren. Dabei sei er vom Fahrer eines aus dem Mariendorfer Weg kommenden blauen Transporters angefahren worden und in der Folge zu Boden gefallen. Der Fußgänger gab an, der Fahrer des Transporters habe ihn daraufhin in ein Krankenhaus gefahren. Nach Ankunft im Krankenhaus soll der Unbekannte dieses dann verlassen haben, ohne die Polizei zu rufen. Der Verletzte, der Rippen- und Schulterverletzungen sowie Hämatome im Gesicht erlitt, kam in stationäre Behandlung. Lebensgefahr bestehe laut ärztlichen Angaben aktuell nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Namhaftmachung des Transporter-Fahrers.