Zwölfjähriger nach Verkehrsunfall mit Tram im Krankenhaus

Nr. 0101

Gestern Nachmittag erlitt ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Zwölfjährige gegen 15.30 Uhr die Bornholmer Straße auf Höhe der Alesunder Straße an einem sogenannten Z-Übergang überqueren. Hierbei übersah er offenbar die von rechts kommende Straßenbahn der Linie M13, die von der Bösebrücke kommend in Richtung Schönhauser Allee fuhr. Trotz Gefahrenbremsung konnte der 62-jährige Fahrer einen Frontalzusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Junge wurde gegen ein Begrenzungsgitter geschleudert und erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Direktion 1 (Nord).