Verkehrsunfall - Kind bei roter Fußgängerampel über die Fahrbahn gerannt

Nr. 0100

Gestern Nachmittag kam ein Kind nach einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt in ein Krankenhaus. Gegen 16.30 Uhr soll ein Autofahrer die Pichelsdorfer Straße in Richtung Heerstraße befahren haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen rannte eine Zehnjährige bei roter Fußgängerampel von der Betckestraße über die Fahrbahn der Pichelsdorfer Straße in Richtung Adamstraße. Der 24-Jährige soll noch versucht haben, seinen Wagen zu bremsen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß, durch den das Mädchen zu Boden gestoßen wurde und ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Hautabschürfungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten das verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn der Pichelsdorfer Straße in Richtung Heerstraße war am Unfallort während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen bis etwa 17 Uhr gesperrt. Der Busverkehr der BVG-Linie M36 war davon ebenfalls betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.