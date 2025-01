Nach Angriff Stichverletzungen bemerkt

Nr. 0097

Heute früh ist ein Mann in Kreuzberg von fünf Männern angegriffen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 32-Jähriger gegen 4 Uhr am U-Bahnhof Schlesisches Tor auf, als er dort von einer fünf Personen großen Gruppe angesprochen und plötzlich angegriffen worden sein soll. Dabei soll er auch mit einer Eisenstange und einer Glasflasche geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten die Angreifer. Noch von dem Angriff benommen, setzte der 32-Jährige seinen Weg fort. Erst später bemerkte er Stichverletzungen in den Beinen. In einem Geschäft bat er um Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn zunächst am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.