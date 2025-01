Drogenhändler festgenommen

Nr. 0096

Polizeibeamte nahmen gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler in Kreuzberg fest. Gegen 14.15 Uhr bemerkten die Polizisten auf der Oranienstraße zwei Männer, wobei einer dem anderen eine Umhängetasche übergab. Da der Verdacht einer Übergabe von Betäubungsmitteln bestand, überprüften die Einsatzkräfte denjenigen, der die Tasche bekam. Etwas entfernt vom Übergabeort hielten die Einsatzkräfte den 21-Jährigen an. In der Tasche befanden sich mehrere Druckverschlusstütchen mit Cannabis, Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain und Crystal Meth, Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichem Crack, mutmaßlichen Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Dosen, gefüllt mit mutmaßlichem Speed. Die Beamten beschlagnahmten die Tasche und nahmen den 21-Jährigen fest. Unterdessen konnten weitere Einsatzkräfte den Aufenthaltsort des 22-jährigen Überbringers der Tasche in einem Mehrfamilienhaus an der Stallschreiberstraße lokalisieren und ihn dort im Treppenhaus festnehmen. Im Rucksack des 22-Jährigen fanden sie diverse Druckverschlusstütchen mit Cannabis. In einer Wohnung des Hauses, die der 22-Jährige zuvor verließ, fanden die Einsatzkräfte rund 100 Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, einen Beutel und rund 40 Druckverschlusstütchen mit cannabissuspekter Masse, Feinwaagen sowie weiteres Verpackungsmaterial. Im Anschluss brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt wurde. Der 21-Jährige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.