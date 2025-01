Häusliche Gewalt – Frau mit Messer angegriffen und verletzt

Nr. 0093

In Kreuzberg wurde eine Frau gestern Nachmittag von ihrem Ehemann mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen beobachtete eine Autofahrerin gegen 14.05 Uhr in der Dudenstraße Ecke Katzbachstraße wie der 25-Jährige seine 38 Jahre alte Ehefrau angriff. Hierbei habe der Mann die Frau von hinten an der Schulter gepackt und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Autofahrerin bot der verletzten Frau dann Zuflucht in ihrem Wagen an. Als die Ehefrau sich in das Auto der Zeugin geflüchtet hatte, riss der Mann die Fahrzeugtür auf und stach mit einem Messer auf seine Ehefrau ein. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper, die durch die Zeugin und einem weiteren Zeugen erstversorgt wurden. Der Tatverdächtige flüchtete Richtung Viktoriapark. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 38-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte ein Messer, das als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige stellte sich selbstständig auf dem Polizeiabschnitt 44 in der Götzstraße in Tempelhof. Er wurde einem Polizeigewahrsam zugeführt, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Laufe des heutigen Tages wird er zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsgericht vorgeführt. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt dauern an und werden im Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 52 geführt.