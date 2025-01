Straßenbahn-Oberleitung beschädigt – Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 0091

In Mahlsdorf beschädigte gestern Morgen eine unbekannt gebliebene Person mit einem Lastwagen die Oberleitung einer Straßenbahnstrecke und flüchtete mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die Person gegen 7 Uhr mit dem Lkw mit ausfahrbarem Kranaufbau die Hönower Straße in Richtung Hultschiner Damm und bog dann nach links in die Straße Alt-Mahlsdorf ab. Dabei kam es zu einer Beschädigung einer Ampel und der Leitung oberhalb der Straßenbahnstrecke. Die Oberleitung fiel auf eine Straßenbahn der Linie 62, deren Fahrerin gerade in die Haltestelle Alt-Mahlsdorf einfuhr. Die Tram wurde dadurch derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrfähig war. Während der Aufräum- und Reparaturarbeiten, die bis etwa 18.15 Uhr andauerten, waren mehrere Straßen gesperrt. Für den unterbrochenen Straßenbahnverkehr der Linien 62 und 63 wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls und zur Unfallflucht übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer des Lastwagens machen und/oder Angaben zum Fahrzeug?

Hinweise nehmen der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter den Telefonnummern (030) 4664-372410 (innerhalb der Dienstzeiten von Montag bis Freitag, 7 bis 14 Uhr) und der Kriminaldauerdienst unter (030) 4664-371100 entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.