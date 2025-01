Beleidigt und bedroht

Nr. 0090

Heute früh wurden Polizeikräfte zu einer homophoben Beleidigung und Bedrohung nach Siemensstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 22 Jahre alter Mann gegen 4 Uhr einen 24-Jährigen und seinen 55-jährigen Begleiter homophob beleidigt haben, nachdem die beiden ihn in einem Bus der Linie M7 aufgefordert hatten, seine Musik leiser zu stellen. An der Bushaltestelle Siemensdamm verließen die beiden Männer den Bus und begegneten dem 22-Jährigen im Quellweg erneut. In der Folge soll es zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein. Der 22-Jährige habe die beiden Männer darüber hinaus mit einem Klappmesser bedroht. Er konnte von den Einsatzkräften an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und erstattete seinerseits Anzeige wegen Beleidigung gegen die beiden Männer. Alle Beteiligten wurden nach erfolgten Identitätsfeststellungen entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.