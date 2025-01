Verletzter nach Schussabgabe durch Polizisten

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0089

Bei einem Polizeieinsatz heute Vormittag in der Kleinschewskystraße in Köpenick ist ein Mann durch Schüsse eines Polizeibeamten verletzt worden. Der 26-Jährige soll sich gegen 10.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet, Alkohol konsumiert und dann durch sein Verhalten einen Polizeieinsatz provoziert haben. Nach dem Eintreffen von Polizeikräften soll er diese mit dem erhobenen Messer angegriffen haben. Ein Beamter soll daraufhin drei Schüsse auf den Mann abgegeben haben, von denen ihn zwei Schüsse im Schulter- und ein Schuss im Bauchbereich trafen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er operiert werden musste. Er befindet sich außer Lebensgefahr, ist aber nicht vernehmungsfähig.

Aus einem gefundenen Abschiedsbrief des Verletzten ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass dieser bewusst in Suizidabsicht eine Schussabgabe auf sich provoziert haben dürfte.

Wie bei allen polizeilichen Schusswaffengebräuchen üblich, haben eine Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.