Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0087

Gestern Morgen erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 60-Jährige gegen 8.30 Uhr am Floningweg Ecke Hundsteinweg auf der Fahrbahn ins Rutschen geraten und dann mit dem Rad gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.