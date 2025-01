Jugendlicher mit Motorrad verunfallt

Nr. 0085

Gestern Nachmittag stürzte ein Jugendlicher in Marzahn mit einem Motorrad und erlitt Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war der 17-Jährige gegen 15.10 Uhr mit dem Motorrad im Blumberger Damm in Richtung Wuhletalstraße unterwegs. Dabei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Auf der Kreuzung Blumberger Damm/Landsberger Allee verlor er dann offenbar die Kontrolle über das Zweirad, stürzte und prallte gegen einen Lichtmast. Hierdurch erlitt er Rumpf- und Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).