Senior bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 0084

Gestern Nachmittag ereignete sich in Hellersdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 35-Jährige gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto die Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße und fuhr den 84-Jährigen, der von links aus die Hellersdorfer Straße in Richtung eines Lebensmitteldiscounters überquerte und offenbar nicht auf den Fließverkehr geachtet hatte, an. Dabei erlitt der Senior lebensgefährliche Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Ein alarmierter Notarzt sowie Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City).