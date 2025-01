Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0081

Gestern Nachmittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall nach Grünau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 29-Jähriger gegen 15.50 Uhr mit einem Auto die Wassersportallee in Richtung Regattastraße. Zeitgleich soll ein 10-jähriges Mädchen hinter einer Straßenbahn hervorgetreten sein, die an der gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle stand. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Es erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.