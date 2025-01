Frau fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 0080

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in Friedrichshain alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 33-Jähriger gegen 19 Uhr vor einem Geschäft in der Voigtstraße eine 50 Jahre alte Frau fremdenfeindlich beleidigt haben. Daraufhin kam es zu einem Streit und einer Rangelei zwischen den beiden. Der 33-Jährige soll der Frau dabei ins Gesicht geschlagen haben. Sie erlitt eine Verletzung am Kopf und klagte über Schmerzen an einer Hand, benötigte aber keine medizinische Behandlung. Der 33-Jährige bestritt die Vorwürfe und gab seinerseits an, im Vorfeld des Geschehens von der 50-Jährigen belästigt worden zu sein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.